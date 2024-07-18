伊朗否認圖暗殺特朗普

【本報綜合報道】美媒周二引述美國官員報道，因應來自伊朗針對前總統特朗普的安全威脅，促使美國特勤局在上周六特朗普遭槍擊前，加強對他的保護，但上述威脅與企圖暗殺特朗普事件無關。伊朗常駐聯合國代表回應指，上述指控毫無根據且帶有偏見。

特勤局稱已加強保護 美國國家安全委員會發言人沃森透露，官員已追蹤伊朗針對特朗普的安全威脅多年，可追溯至特朗普前政府時期，他2020年下令擊殺伊朗革命衞隊軍頭蘇萊曼尼，而伊朗方面一直尋求報復機會，他們視之為國家及國土安全方面的最優先應對事項。但沃森強調，伊朗威脅與特朗普遇刺事件無關，未發現槍手克魯克斯有任何本土或海外同謀。特勤局發言人古利耶米則表示，當局持續收到新的潛在威脅，近來已為特朗普的保安加強保護資源和能力。

伊朗外交部發言人卡納尼昨日回應時，否認關於伊朗的有關指控，指出伊朗決意起訴特朗普，因為他直接參與暗殺蘇萊曼尼的行動。但伊朗嚴正否認與近日特朗普遭刺殺未遂事件有關，並拒絕有關伊朗企圖這樣做的指控，認為是出於有偏見的政治目標和動機。