克魯克斯或患心理病 父隱瞞

克魯克斯童年照

【本報綜合報道】美國前總統特朗普日前遇刺，槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）身世曝光。英媒周二報道，克魯克斯小時候社交正常，但到近年開始變得孤僻，可能出現心理疾病，他的父親是心理學家，可能了解兒子病況但有所隱瞞。知情人士指，曾在克魯克斯家中看見寫有「特朗普」的政治標語。

幼時社交正常 克魯克斯於伯特利公園郊區長大，2009年就讀小學，2015年至2018年就讀初中，曾經轉校，2022年於伯特利公園高中畢業，原定今年秋天入讀大學。他9歲時參加學校裝扮活動「追隨夢想」時扮成士兵，佩戴軍用頭盔、穿着作戰裝備和防彈背心，咧嘴而笑。早年學校活動合照中，他往往處於照片中心，被朋友包圍，但後來逐漸退到合照邊緣。

校刊年鑑照片中克魯克斯面帶微笑，但2020年起缺席拍攝。知情友人透露，克魯克斯開始留長頭髮並與朋友隔絕，身邊人認為他可能是雙性戀或患上精神分裂症，但不肯定是否確診或接受藥物治療，表現也並非特別令人擔憂。知情人士指，克魯克斯來自良好家庭，母親友善而父親非常有成就，年收入介乎30萬至50萬美元（約234萬港元至390萬港元）。

鄰居利特爾指，克魯克斯每天外出散步時會對她微笑揮手，但不會與其他青少年玩耍，克魯克斯父母很少出門，不與附近家庭交往，但非特別不尋常。利特爾和兒子都稱，在克魯克斯家的院子看過支持特朗普政治標語。高中輔導員納普就指，克魯克斯在校行為正常，未受欺凌或紀律處分，其父母非常友善。