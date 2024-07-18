行刺特朗普前 槍手測距儀視察未被阻

【本報綜合報道】美國前總統特朗普上周六在賓夕凡尼亞州巴特勒縣造勢大會遇刺，保安漏洞備受質疑。當地傳媒周二報道，槍手克魯克斯案發當天持狩獵用測距儀接近大會，引起保安人員注意。特勤局狙擊手之後注意到他爬上屋頂，雙方互相觀察，但特勤局人員無進一步行動。

調查人員透露，克魯克斯案發前向上司請假，指自己上周六「有事要做」，並向同事表示會在周日返回工作崗位。特朗普遇刺前的上周六下午3時，克魯克斯進入造勢大會安檢區域，通過金屬探測器時被發現持有測距儀，外形類似一副小型雙筒望遠鏡。保安人員監視他離開安檢區域，調查估計他前往私家車取作案用步槍。

與此同時，目擊者向警方報告有人爬上美國玻璃研究公司大樓的屋頂，特勤局狙擊小組發現克魯克斯用測距儀觀察他們的位置，調查認為他是攀爬建築物冷氣系統來到屋頂。特朗普遇刺後，驗屍確認克魯克斯是被爆頭而死。調查人員在他的車內發現防彈背心、三個裝滿彈藥的彈匣和兩個遙控爆炸裝置，並在其身上搜獲一部手提電話。

FBI將破解其手提電話 執法部門搜查克魯克斯寓所，檢獲另一件防彈背心、一個遙控爆炸裝置和一部3D打印機。其手提電話周日送往維珍尼亞州匡蒂科聯邦調查局（FBI）實驗室，使用快速入侵技術破解密碼，以獲取線索。但知情人士透露，調查不認為手提電話收藏克魯克斯的犯罪計劃或同夥資料，另發現他近月接收多個包裹，部分可能含危險品。