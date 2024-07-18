共和黨大會場地旁 警擊斃持刀漢

特朗普遇刺陰霾未散之際 美國前總統特朗普上周六在賓夕凡尼亞州競選集會上遇刺受傷，其後獲確認總統候選人提名，並現身威斯康辛州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會。警方周二在共和黨全國代表大會會場附近，開槍擊斃一名持刀男子。大會聯合指揮中心發言人指，沒迹象顯示事件與大會有關。

據報道，警方在密爾沃基室內體育館第一服務廣場（Fiserv Forum）約3公里外，擊斃一名持刀男子，官方暫未說明案件的詳情。密爾沃基市長約翰遜（Cavalier Johnson）表示，不清楚警方開槍原因，但指沒任何迹象顯示事件與共和黨全國代表大會有關。當地警方透露，外部警察機構介入了今次槍擊事件，另有指至少5名警員開槍，造成一人死亡，事件中沒有警員受傷。

疑與人發生衝突 拒絕棄械 美媒引述一名目擊者指，被槍殺的男子住在附近的無家可歸者營地，當時他揮舞雙刀。有自稱是朋友和家人的居民與警方爭執，要求說明開槍原因。一些居民得知死者是被外來警察槍殺時感到不安，抗議共和黨全國委員會與外地警察一起進入他們的城鎮。示威者指出，被擊斃的男子名為小夏普（Samuel Sharpe Jr.），家屬表示小夏普是無家可歸的退伍軍人。驗屍定於當地時間周三進行。

密爾沃基警察局長諾曼（Jeffrey Norman）周二召開記者會，公布案發時13名俄亥俄州哥倫布警員踩單車巡邏時，發現持刀男子與一名手無寸鐵的人發生衝突。警員表明身份並要求男子放下刀，男子隨即持刀衝向另一人，警員於是向他開槍，事後在現場檢獲兩把刀。哥倫布警察局長布萊恩特（Elaine R. Bryant）稱為透明起見，公布開槍警員隨身攝錄鏡頭的畫面。

另一男戴面罩持步槍被拘 美媒另報道，警方周一下午在第一服務廣場外數個街口，拘捕一名手持AK47自動步槍、頭戴滑雪面罩的21歲可疑男子，並在其攜帶的戰術背囊內檢獲另一把槍和一個裝滿子彈的彈匣。警方指，被捕男子動機不明，未持有威斯康辛州或其他州的隱蔽持武許可證，他面對的指控正由密爾沃基地方檢察官辦公室審查。本報綜合報道