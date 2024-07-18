兩岸國際

新州參議員涉貪腐罪成

美國曼哈邨聯邦法院周二裁定，民主黨新澤西州聯邦參議員梅嫩德斯涉16項貪污案全部罪成，將面臨數十年刑期。70歲的梅嫩德斯否認賄賂、充當外國代理人及妨礙司法公正等罪名。案件歷時9周審理，陪審團經過3日逾12小時的商議得出裁決。（綜合報道）
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