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帛琉斥華施壓達新層次
帛琉總統惠恕仁周二指，中國大陸施壓行動達到新層次。其中有帛琉旅遊代表團早前入境澳門被拒，該國另調查本月海關與邊境保護系統遭網攻一事，亦懷疑與大陸有關。他又稱，很感激大陸遊客仍是帛琉首要客源，但陸方有將此武器化的傾向，料在當地大選前夕會進一步施壓。（綜合報道）
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