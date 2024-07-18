危地馬拉國會議長訪台

危地馬拉國會議長羅慕斯周一至明天率團訪台，是他今年1月上任後首次出訪。羅慕斯周一在晚宴遞交該國國會挺台參與國際組織決議文，表示兩地將持續深化合作。他期待未來雙方在醫衞、科技及基礎建設等項目持續深化合作，強調危地馬拉國會將堅定支持台灣的國際參與。（綜合報道）