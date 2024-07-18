柬國雲壤基地疑投運 美關注華意圖

【本報綜合報道】中國協助興建的柬埔寨雲壤海軍基地備受關注，美媒指該處已接近完工，隨着中國軍艦現蹤並舉行聯合軍演，外界認為基地已投入營運。美國國防部表示，各國基於自身利益與區域安全下，應有作出攸關國家主權決定的自由，但中國的意圖欠缺透明。

報道指出，柬埔寨軍方去年12月3日宣布兩艘中國海軍護衞艦訪問雲壤，參加中柬軍演。但衞星圖片顯示，中國軍艦逗留超過半年至今仍未離開，長期停靠在新建碼頭，柬軍小型艦艇大多泊在靠南邊的小型碼頭。美國官員與日本艦艇過去幾年試圖前往雲壤，但柬方拒絕公開全部設施。

認為華海外軍港或陸續有來

美國國防部發言人索普爾表示，美方很清楚中國在海外建設軍港，並特別關切其意圖，以及如何和所在國協商，這些都欠缺透明，但柬方否認中方背後有更大意圖。雖然中國對雲壤基地的使用程度未明，但外界認為這將是中國第二個海外軍事基地，亦不會是最後一個。美國國防和情報官員以至其他分析員，已在追蹤未來可能建設中國海外軍港的數十個國家。