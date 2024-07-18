拜登：除非健康問題 否則拒退選

拜登

【本報綜合報道】美國總統拜登多番拒絕退選，惟反對聲音日增。他周二接受訪問時表示，除非他出現一些健康狀況、醫生指出他有問題才會考慮退選。至少3名民主黨眾議員準備簽署一封信，抗議一項加快黨內正式批准拜登競逐連任的計劃。有黨友警告如拜登繼續競選，民主黨很可能遭受壓倒性失敗。

黨友稱或失參院控制權 美媒引述消息人士指，加州民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）上周六在紐約舉行的私人籌款活動上警告金主，如果拜登繼續參選，他不僅會輸給前總統特朗普，還會拖累其他民主黨候選人，導致該黨很可能失去參議院控制權，並錯失重奪眾議院控制權的機會。他認為拜登勝出機會渺茫，應集中精力把時間和金錢花在下級候選人身上，希望為民主黨挽回一些好處。

愈來愈多民主黨人不滿最快於下周日對拜登成為總統候選人進行虛擬點名投票的計劃，而不是等到下月19日至22日舉行的民主黨全國代表大會。民主黨眾議員懷爾德、奎格利、霍夫曼計劃簽署上述抗議信，批評此舉扼殺任何可能變化，可能嚴重打擊民主黨士氣和團結。

希夫