倘回白宮 全球收關稅 特朗普：台應交保護費

特朗普

擬讓摩根大通CEO任財長 不炒聯儲局主席 上周六遇刺大難不死的美國前總統特朗普，競選聲勢不斷高漲。他近日接受美媒專訪時揚言，一旦他在今年11月大選勝出，將會對來自全球的進口產品徵稅。他同時批評台灣奪走美國所有的晶片生意，稱台灣應向美國支付保護費，以獲得保護。台灣行政院長卓榮泰昨日回應指，台灣願意付出更多責任，「以防衞自己、保障安全」。

專訪上月底在特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園進行，內容於周二釋出。特朗普指若果他勝出大選，不會尋求免去聯儲局主席鮑威爾的職務，並讓對方做滿至2028年1月31日結束的任期。但他警告，聯儲局應避免在大選前減息，藉此助推總統拜登的選情。另外，特朗普指自己改變看法，考慮讓曾被他批評為「名過其實全球主義分子」的摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）擔任財長。

稱不再計劃禁止TikTok 特朗普指出，自己的經濟計劃為低利率與稅率，並且有「巨大的激勵措施做到這點，將生意帶回美國。」關稅方面，他指出除了對中國進口商品徵收60%至100%的新關稅外，亦會對歐洲及其他國家的進口產品徵收10%的全面關稅，理由是外國沒有購買足夠多的美國商品，批評歐盟拒絕進口美國汽車和農產品。他透露，將不再計劃禁止中國影音分享平台抖音海外版TikTok，「因為市場需要競爭」。

台灣議題方面，特朗普指自己非常了解台灣人，也非常尊重他們，「但他們確實拿走了美國100%的晶片生意，極其富有，卻沒給美方任何東西」。他形容美國的做法愚蠢，質疑為何要像保險公司般向台灣提供保護，認為台灣應向美國繳交保護費。特朗普又指台灣距離美國9,500英里，但與中國大陸只相距68英里，在提供防衞上有實際困難。美媒形容，特朗普似乎準備好一旦當選，會改變對台關係的條件。

卓榮泰昨日表示，注意到特朗普的談話，但台美關係近年來非常堅定，台海跟印太地區的和平穩定，是雙方共同的責任跟目標，也感謝美國經常對台灣的各種安全議題以及國際參與發聲，給予很多支持。

卓榮泰有信心高端技術留台 卓榮泰強調，台灣在高科技產業供應鏈位居關鍵地位，有信心高端技術會留在台灣。對於特朗普有關台灣的言論，台灣外交部發布簡短聲明回應說，在美國總統大選期間，對候選人的言論不予置評。本報綜合報道

鮑威爾 戴蒙 特朗普揚言如當選總統，將對全球加徵關稅。圖為美國貨櫃港。