陝西洪水毀老橋 駛經車輛墮下2傷

【本報綜合報道】陝西昨日暴雨持續，部分地區道路中斷、列車停運。該省寶雞市當日凌晨有一座鐵路老橋遭洪水衝擊受損，導致執行防汛巡查路線任務的車輛駛經該處時跌落橋下，兩名乘務員受傷送院。

寶雞市內澇 疏散逾1100人 據氣象部門預報，陝西省南部自昨日至周六有大雨到暴雨，西南部部分地區有大暴雨至特大暴雨，本輪降雨過程極端性強、致災風險高。安康交警發布消息稱，安康市境內京崑高速公路西安方向發生泥石流，導致道路通行中斷。往西安方向寧陝收費站、大河壩收費站臨時管制，漢中高交在1,257公里處對主線進行臨時管制。自周二起，客運列車出現大面積延誤，昨日途經寶雞火車站的70班客運列車停駛。

寶雞全市迎來降雨天氣，流經市區的石壩河及其支流瓦峪河漲水漫堤，導致市區部分區域出現內澇，影響交通。當地昨日已疏散739戶共1,116人，搶險工作仍在繼續。網傳影片顯示水浸情況嚴重，大批車輛被浸泡，有車輛隨水沖走，有市民跌入水中變成泥人。洪水退去後，街道留下大量淤泥。