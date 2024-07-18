銀行忽降轉帳限額擾民惹議

【本報綜合報道】上海男子蘇先生近日在網上報稱，自己的出糧戶口的每日轉帳限額被下調至500元人民幣（約543港元），事前未獲銀行通知，事件登上熱搜。他向發卡銀行查詢時獲告知，支行做法為保障卡內資金安全和反詐騙，若想恢復額度只能到銀行辦理。

揭多地類似舉措 疑為防騙 蘇先生周一向內媒透露，之前銀行卡每日及年度轉帳限額均被下調。他當時獲支行客戶經理告知，可在銀行手機應用程式申請視像辦理提升限額，但他多次嘗試亦無法接通，客服亦一直處於繁忙狀態，之後與經理核實個人資料，將轉帳限額調高，暫緩用卡問題，但再有需要提高限額，則要到銀行辦理。

據了解，本月以來，浙江、山東、山西、河北、遼寧、貴州等多地銀行亦通告，調降部分非櫃台交易限額。各間銀行對調整對象有所差異，有部分銀行對象為目前網上銀行交易限額與帳戶交易流水有明顯不符的帳戶。

有從事反詐騙工作人士指出，銀行降低轉帳、銀行卡提款額度原意是為了防範電訊詐騙等交易風險，但由於各家銀行風險控制尺度和理解不同，容易給普通客戶帶來不便。