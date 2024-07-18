國家能源集團副總經理受賄囚終身

【本報綜合報道】國家能源投資集團有限責任公司前黨組成員、副總經理李東受賄案，周二由江西省宜春市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，追繳其受賄所得財物及孳息，上繳國庫。

涉逾億元 從輕處罰 經審理查明，李東在1999年至去年，利用擔任神華准格爾煤炭公司黨委副書記、經理，准格爾能源公司黨委副書記、董事長，神華集團副總工程師、黨組成員、副總經理，國家能源集團黨組成員、副總經理等職務便利，為有關單位和個人在產品銷售、煤炭採購、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受有關單位和個人給予的財物，共計折合約1.08億元人民幣（約1.16億港元），其中部分未實際取得。

法院認為，李東所為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應該依法懲處。鑑於他部分受賄犯罪屬未遂，歸案之後如實供述全部罪行，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已經全部追繳到案，具有法定、酌定從輕情節，法院對他從輕處罰。