27院士候選人失資格 料涉違規打招呼

內地選拔趨嚴 強調寧缺勿濫 中國科學院和中國工程院的院士選拔愈趨嚴格，2023年院士增選新政實行後，強調要寧缺勿濫。內地官方近日披露，有27名院士候選人被永久取消參選資格，相關違規原因料為「選舉中打招呼」。報道指，此次在院士投票階段需獨自評審、獨立投票，有效減少選舉期間「說情打招呼」的情況。

中紀委所屬的報刊近日發布《從嚴從實加強對黨員幹部的管理監督》一文之中，透露在候選人公示階段取消存在違規問題的5名候選人資格，在院士大會期間處置涉及22名有效候選人的突發重大檢舉線索。當中並無直接公布涉事候選人所違規的問題或者情況，但是文章小標題強調，已經改進選拔制度，首次明文杜絕「說情打招呼」的情況，違規者將會永久取消參選資格。

2023年共增選出59名中科院士和74名工程院院士，但這次結果與計劃名額相差甚大。原來中科院計劃增選名額為79人，但實際當選比例約74.7%；工程院計劃增選名額不超過90人，實際當選比例約82.2%。

去年缺額為09年以來最大 報道指，缺額為2009年以來歷次增選中最大，結果顯示中國的院士選拔迎來歷史最嚴季。與往年相比，院士之間特別是院士與候選人之間的接觸、交流減少，外部同儕專家評審和院士投票，均以看電子資料為主。本報綜合報道