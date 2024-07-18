郭文貴欺詐等9罪成立 11‧19判刑

【本報綜合報道】流亡美國、身陷國際刑警組織紅色通緝令的中國商人郭文貴，涉嫌詐騙網上追隨者合共超過10億美元（約78億港元），在紐約曼哈頓的聯邦法院受審。陪審團周二宣布，郭文貴被指控的12項罪名中有9項成立，將於11月19日判刑，可能面臨數十年監禁。

涉額78億 或囚數十年 據報道，此案審訊歷時7周，郭文貴對所有指控均表示不認罪。他被裁定罪成包括共謀敲詐勒索、證券欺詐、電訊欺詐、共謀洗錢等，但陪審團認為涉及他和美國前總統特朗普顧問班農所成立GTV傳媒集團的電訊和證券欺詐，以及另一項非法貨幣交易共3項罪名不成立。

檢察官默里（Juliana Murray）上周四在庭上向陪審團指出，郭文貴把這些錢花在奢侈品上，包括新澤西州的豪宅、名車和遊艇；又指他利用那些容易受影響的人，那些聽信他在廣播中宣揚訊息的追隨者。

辯護律師則指郭文貴是狂熱的異見人士，炫富是他對中國政治批評的一部分，聲稱他不在乎錢，關心的是這場運動。