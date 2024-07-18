駐泰前代表涉性騷擾下屬 台監察院審查通過彈劾

【本報綜合報道】台灣駐泰國前代表莊碩漢去年被舉報，涉性騷擾女下屬。台灣監察院周二指摘，莊碩漢所為侵犯被害人人格尊嚴，嚴重影響外交人員的聲譽及形象，監察院早前審查通過彈劾他，全案移送懲戒法院審理。

出差時強行握手 要求到房間討論

監察院發新聞稿指，莊碩漢在任職駐泰代表兼館長期間，在出差執行公務時違反女事主意願握她的手，以及要求她到其房間討論修改致詞稿等，言語及肢體性騷擾行為令女方感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢伸張。該院批評莊碩漢的行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法的性騷擾定義，外交部也作出相同認定。