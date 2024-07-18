駐泰前代表涉性騷擾下屬 台監察院審查通過彈劾
【本報綜合報道】台灣駐泰國前代表莊碩漢去年被舉報，涉性騷擾女下屬。台灣監察院周二指摘，莊碩漢所為侵犯被害人人格尊嚴，嚴重影響外交人員的聲譽及形象，監察院早前審查通過彈劾他，全案移送懲戒法院審理。
出差時強行握手 要求到房間討論
監察院發新聞稿指，莊碩漢在任職駐泰代表兼館長期間，在出差執行公務時違反女事主意願握她的手，以及要求她到其房間討論修改致詞稿等，言語及肢體性騷擾行為令女方感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢伸張。該院批評莊碩漢的行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法的性騷擾定義，外交部也作出相同認定。
監察院本月4日審查通過監察委員張菊芳、王麗珍、紀惠容提案，以11票成立、一票不成立，通過彈劾莊碩漢。彈劾案文指出，莊碩漢身為機關高階主管及駐外人員，本應嚴守行政倫理，謹慎端正言行舉止，避免男女共處、碰觸對方身體部位。文中指摘他對女事主所為失檢失據，造成對方身心受創，戕害政府機關形象，違失情節重大，不容姑息。
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