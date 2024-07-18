台立院 48票反對 59票贊成 通過撤赴陸團禁令

陸委會：尊重決議 籲兩岸相向而行 台灣赴大陸禁團令上月生效，國民黨及民眾黨立法院黨團周二共同提出修正動議，要求解除禁令，遭民進黨團反對。立法院會議投票，以59票贊成和48票反對通過動議。台灣陸委會同日回應指，尊重立法院的決議，強調台政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，同時呼籲陸方相向而行。

台灣交通部觀光署早前依發展觀光條例要求禁止組團赴陸旅遊，原定上月起暫停出團，後續放寬已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新客。在野立委周二提出維護台方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除民眾組團赴大陸觀光的限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等離島縣旅遊。民進黨團提出異議，投票結束後更要求重新表決，但無法改變結果。

盼挽金門旅業蕭條 立法院長韓國瑜周二召集朝野協商，各方唇槍舌劍。國民黨立委陳玉珍表示，金門陷入愁雲慘霧，盼能解除禁團令。民眾黨立委林國成則指，若離島開放，就能成為兩岸和平的契機，先拋出橄欖枝、表達善意，民眾黨支持相關動議。惟民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，兩岸近期情勢緊張，陸方日前公布懲戒台獨22條意見，反問「難道大家都不會怕」。

台灣旅行公會聯合會理事長蕭博仁昨日表示，旅行業早就反映「禁團令」不合情、不合理、不合法也不合憲，如今代表民意的立法院終於解除禁令，旅行業也不用再被當成兩岸角力的祭品。他續指，這項決議正好給政府一個下台階，也期望政府不要違背民意，否則不排除申請大法官釋憲。

蕭博仁進一步指出，即使陸委會一再告誡民眾赴大陸旅遊的風險，還將旅遊警示提升到橙色，但台灣旅行業迄今已出了不少團到大陸，也沒有發生甚麼問題。他表示，2008年之前，兩岸觀光就是從小三通開始，因此當前兩岸關係既然不佳，就從頭再來、循序漸進也無妨。本報綜合報道