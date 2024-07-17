月球巨穴可作庇護 太空人免受輻射苦

熔岩管坍塌成洞 料藏冰水能飲用 由意大利人領導的研究小組確認月球上有一個巨大洞穴，它位於靜海基地（Sea of Tranquility），距離太陽神11號（Apollo 11）於1969年着陸點僅400公里。科學家認為，洞穴將來可用作太空人的庇護所。相關研究論文周一發表於英國學術期刊《自然天文》。

距太陽神11號着陸點400公里 研究人員分析了美國太空總署（NASA）月球勘測軌道器的雷達測量結果，並將其與地球上的熔岩管比較。數據顯示這次發現的洞穴至少闊40米和長逾數十米，它和附近逾200個坑洞一樣由熔岩管坍塌造成。在人類首次登月計劃中，著名美國太空人杭思朗和艾德靈在55年前曾乘搭太陽神11號於其附近登陸。

研究結果表明，月球上可能有數以百計的坑洞和數以千計的熔岩管，大部分坑洞可能位於月球古老的熔岩平原上，月球南極也可能有一些。那裏的隕石坑長期在陰影籠罩下，據信蘊藏着冰凍的水，可以提供飲用水和火箭燃料。

穴內岩石有助了解月球演化 研究小組表示，這些月球洞穴可以作為太空人的天然庇護所，保護他們免受宇宙射線、太陽輻射和微隕石的撞擊，毋須從零開始建造庇護所。這些洞穴內的岩石和其他物質因長年不受惡劣地表條件影響，也可以幫助科學家更好地了解月球演化史。本報綜合報道