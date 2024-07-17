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美洲盃決賽騷亂拘27人
2024年美洲盃決賽周日在美國佛羅里達州邁阿密硬石體育場舉行，期間爆發人群騷亂，共有27人被捕，包括哥倫比亞足總主席傑蘇倫和他的兒子。美國邁阿密警方指，兩人涉嫌在賽後企圖經由傳媒聚集的隧道進入場館，期間與保安爆發衝突，面臨3項毆打罪名指控。（綜合報道）
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