墨爾本商場持刀斬人案1傷

澳洲維多利亞省墨爾本弗蘭克斯頓一個購物商場昨日早上發生持刀斬人案，一名顧客被人捅傷，大批警員接報到場進行疏散，商場其後重開。一名在商場工作的人指，地上留下了大量血漬，所以決定關閉店舖。另一名女員工稱，見到有5名年輕人，有人持一把「相當大的砍刀」。（綜合報道）