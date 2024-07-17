美提升駐日基地軍備 派F35C隱形戰機魚鷹機

美國海軍周一宣布，向日本派遣一個F35C隱形戰機中隊及一個海軍版CMV22B魚鷹運輸機中隊，代替一個F/A-18E超級大黃蜂戰機中隊、一個C2A灰狗運輸機中隊。這是美軍首次在駐日美軍基地部署F35C隱形戰機及CMV22B魚鷹運輸機。

岩國海軍陸戰隊航空站將迎來第147攻擊戰鬥機中隊、第30艦隊後勤多任務中隊。兩中隊分別裝備F35C、CMV22B，並加入第5航母航空大隊序列，但未知兩中隊抵達時間。而第115攻擊戰鬥機中隊、第30艦隊後勤中隊將離開岩國海軍陸戰隊航空站，兩中隊分別配備F/A-18E、C2A。

喬治華盛頓號接替列根號 美國海軍形容F35C是空中優勢支柱，可補充航母打擊群實力，增強力量投射和威懾。派駐日本9年的航母列根號正返回美國，由航母喬治華盛頓號接替。當喬治華盛頓號抵達日本橫須賀海軍基地後，第5航母打擊群便會登艦，當中包括第5航母航空大隊。

日本內閣官房長官林芳正昨日表示，有關部署顯示美方對日美同盟的承諾。對於事故不斷的魚鷹機，林芳正稱，將要求美方最大限度顧慮噪音與安全問題，美方表示將努力應對。至於美方具體部署時間，林芳正說，事關美軍部署規劃，現階段要回答有困難。

更新沖繩青森戰機部署 除了美國海軍，美國空軍早前公布更新部署日本戰機計劃，36架F15EX將進駐沖繩縣嘉手納空軍基地，另有48架F35A派駐青森縣三澤空軍基地，兩基地本來部署較舊型號F15及F16。本報綜合報道