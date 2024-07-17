俄完成春季徵兵 15萬人入伍受訓

俄羅斯國防部昨日宣布，今年春季徵兵工作已完成，15萬名新兵應徵入伍。聲明強調，所有入伍者尚未獲派往烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱及赫爾松地區部署點，亦未參與對烏克蘭特別軍事行動任務。大部分新兵會先派往編隊及訓練部隊，接受專業軍事訓練。（綜合報道）