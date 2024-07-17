7月17日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月17日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
俄完成春季徵兵 15萬人入伍受訓
俄羅斯國防部昨日宣布，今年春季徵兵工作已完成，15萬名新兵應徵入伍。聲明強調，所有入伍者尚未獲派往烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱及赫爾松地區部署點，亦未參與對烏克蘭特別軍事行動任務。大部分新兵會先派往編隊及訓練部隊，接受專業軍事訓練。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240717-0717_00180_029/俄完成春季徵兵--15萬人入伍受訓
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc