巴黎奧運前再爆襲擊 士兵遭刺傷

距離法國巴黎奧運開幕不足兩周，巴黎再發生襲擊事件。一名隸屬於反恐部隊的士兵，周一於巴黎東站火車站巡邏期間被刺傷，疑兇被捕。內政部長爾馬寧表示，傷者已經送院治療，沒有生命危險。國家反恐部門表示，現階段相信事件不涉及恐怖主義。（綜合報道）