同幢狙擊隊未阻槍手 特勤局局長拒下台

齊特爾

【本報綜合報道】美國前總統特朗普在賓夕凡尼亞州巴特勒縣的造勢大會遇刺，外界質疑有重大保安漏洞。網上流傳影片可見，群眾發現槍手在屋頂時已大叫並通知警察，86秒後槍手便開槍。而在槍手所在建築內，原來部署了一隊狙擊手。面臨下台壓力的特勤局局長齊特爾則承認局方有失誤，但拒絕請辭。

網傳影片可見，一名男子大叫「警察！警察！」其他人則指向槍手埋伏的建築物，有人大叫「他在屋頂！」一名警員隨即望向屋頂。美媒分析影片指出，片段開始後2分02秒槍手便開槍，在群眾大叫通知警員到槍手開槍之間，則有86秒時間讓警方反應。另有報道指，槍手在行兇前26分鐘而爬上屋頂埋伏，在場警員見他有可疑曾拍攝過他，而在涉事建築內有一隊作為「前哨」用途的狙擊手。

稱特勤局負責保護內圍 刺殺案後，齊特爾周一首次開腔回應事件，她對事件感到震驚和憂慮，她作為局長有責任調查當中出現甚麼問題，並確保不再發生類似事件，特勤局並無政治考慮，只聚焦安全問題。她把部分責任推卸給當地警察，指出特勤局負責保護活動場地內圍，外圍由當地警方負責，包括涉事建築，建築內外都有警員。她強調，由發現槍手至到他開槍及被擊殺，都是極短時間內發生，在處理上有困難。

警長認開槍位置是「二次保護圈」 巴特勒縣警長斯魯普（Michael Slupe）承認，當日有警員曾與槍手對峙，但被後者用槍指嚇後撤退。斯魯普指如果是他，都會做同樣決定，該名警員當時用雙手試圖爬上屋頂但失敗，因為槍手發現了他，警員合理地選擇撤退。斯魯普直言，警察不是超級英雄，可以單手捉住屋頂，另一隻手擎槍，現實不是這樣。他又透露，警方在集會開始前接到關於槍手可疑行蹤的報告，已即時開始搜索，同時承認槍手開槍位置是「二次保護圈」，由當地警方負責，特勤局是負責特朗普周邊的保護圈。