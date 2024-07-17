行兇當日購50子彈 FBI續查槍手動機

美國聯邦調查局（FBI）繼續調查前總統特朗普遇刺案，知情人士周一透露，槍手克魯克斯行兇所用的AR-15步槍由其父親於2013年合法購買，克魯克斯於上周六行刺特朗普前曾到槍舖購買50發子彈。

克魯克斯在行刺當日的早上，到賓夕凡尼亞州巴勒特縣一間名為「Allegheny Arms」的槍舖購買子彈，該店發聲明指正全面配合執法部門調查，很慶幸特朗普生還。FBI特別探員羅傑克（Kevin Rojek）曾指，克魯克斯使用的是5.56毫米口徑的AR步槍，屬正常口徑。

未顯示受意識形態驅動犯案 調查人員目前已存取克魯克斯手機的資料，正分析他的電子設備，暫未發現證據顯示他是受意識形態驅動而犯案，仍在調查他的動機。FBI完成搜查克魯克斯的住所及汽車，並已向執法人員、出席集會人士及目擊者進行近100次問話，同時接獲數百宗舉報。現時的調查重點是克魯克斯如何能在距離約137米的開放屋頂上，以無遮蔽的射擊位置瞄準特朗普，同時可能聚焦特勤局的前期工作，涉及如何排查集會附近建築物的安全風險，包括槍手埋伏的建築物。

克魯克斯今年5月從當地一間學院副學士畢業，主修工程科學，原定今年秋季入讀大學。一名同學形容，克魯克斯是內向的人，在學校很少談及政治，其政治立場屬溫和至中間偏右。該同學說，得悉槍手是克魯克斯時，曾發短訊給他，之後就見到他在屋頂身亡的畫面。本報綜合報道

警方調查克魯克斯的住所。 槍手克魯克斯