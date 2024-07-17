馬斯克擬每月捐3.5億元予特朗普

游說搖擺州份選民

特朗普上周六遇刺後，馬斯克立即公開表態支持特朗普。知情者表示，馬斯克資助的超級政治行動委員會「America PAC」於今年6月成立，專注於為選民登記，游說搖擺州份的選民提早投票和利用郵寄選票。America PAC評估民主黨歷來有非常強勁的投票運動，並注意到拜登陣營在搖擺州投入了大量資金進行實地工作，該組織將試圖反擊這一點。America PAC已僱用數百名員工，一直在登記選民及與搖擺州的選民對話，敦促他們要求郵寄選票。