台跨黨派代表 赴美共和黨大會

【本報綜合報道】美國共和黨全國代表大會周一起一連4日在威斯康辛州密爾沃基市舉行，台灣也組成跨黨派代表團參加今次大會。代表團成員透露，除了觀摩美國民主程序、表達台灣跨黨派對民主國家的支持外，他們也會與共和黨智庫、國會議員及相關人士，交流該黨對美台議題的看法，希望促進美台關係。

民進黨、國民黨及民眾黨代表在台灣外交部安排下，循往例依各政黨在立法院比例組成代表團參加共和黨全國代表大會，分別派5名、5名和一名代表，全團共11人，民進黨主席特別助理陳明真身兼團長，另還有市議員陳乃瑜、邱俊憲、民進黨駐美代表處主任蕭舜文、國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表秦日新、民眾黨國際事務執行長林子宇等。由於發生前總統特朗普遇刺事件，當地安保措施大幅升級，代表團成員注意到會場加強查驗，附近設置了很多路障，原先5分鐘就可抵達的路程耗時料逾20分鐘。