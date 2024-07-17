台跨黨派代表 赴美共和黨大會
【本報綜合報道】美國共和黨全國代表大會周一起一連4日在威斯康辛州密爾沃基市舉行，台灣也組成跨黨派代表團參加今次大會。代表團成員透露，除了觀摩美國民主程序、表達台灣跨黨派對民主國家的支持外，他們也會與共和黨智庫、國會議員及相關人士，交流該黨對美台議題的看法，希望促進美台關係。
民進黨、國民黨及民眾黨代表在台灣外交部安排下，循往例依各政黨在立法院比例組成代表團參加共和黨全國代表大會，分別派5名、5名和一名代表，全團共11人，民進黨主席特別助理陳明真身兼團長，另還有市議員陳乃瑜、邱俊憲、民進黨駐美代表處主任蕭舜文、國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表秦日新、民眾黨國際事務執行長林子宇等。由於發生前總統特朗普遇刺事件，當地安保措施大幅升級，代表團成員注意到會場加強查驗，附近設置了很多路障，原先5分鐘就可抵達的路程耗時料逾20分鐘。
代表團除了參加共和黨全國代表大會外，台灣駐美代表處與駐芝加哥辦事處也安排許多參訪活動，包括與共和黨智庫、前特朗普政府國安策士及黨務人士交流。
代表團周一早上參加了保守派智庫傳統基金會在大會間隙安排的閉門政策研討會，台駐美代表俞大㵢下午在密爾沃基俱樂部為代表團舉行歡迎酒會，邀請10多名共和黨國會議員參加。
台中市長簡化訪美行程
另外，台中市長盧秀燕昨日宣布，將於下周一起訪問美國，預計本月31日返台，主要造訪美西等10個城市，此次未走訪美東。她表示，美國正值大選，加上剛發生特朗普遇刺事件，所以盡量把行程單純化。
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