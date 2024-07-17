曾斥特朗普騙子 萬斯轉軚成擁躉

【本報綜合報道】特朗普宣布夥拍俄亥俄州參議員萬斯出戰今屆總統選舉，39歲的萬斯過往靠創科投資致富，兩年前才當選參議員，政治資歷淺。他過往曾狠批特朗普是「徹頭徹尾的騙子」、「美國的希特拉」，後來改口說特朗普的執政表現令他另眼相看，成為「讓美國再次偉大」主張的最激進捍衞者之一。在獲確認為共和黨副總統候選人後，他形容中國是美國「最大威脅」。

萬斯於1984年8月2日出生於俄亥俄州米德爾敦，他曾服役於美國海軍陸戰隊，是一名作家和風險投資家，2022年當選為聯邦參議員，是新世代保守派的代表，也是黨內新星。萬斯的多項主張也與特朗普不謀而合，並大力擁護「美國優先」政策。分析認為，萬斯可以起到極佳輔佐作用，尤其在特朗普的主張遇到阻礙時，幫助解決一些棘手問題，同時可爭取中西部州份的基層工人及農民支持。

形容中國是美國最大威脅 與特朗普昔日拍檔彭斯相比，萬斯對特朗普更加忠心耿耿，包括否認2020年選舉結果。有觀點認為，特朗普揀選萬斯等同向選民宣誓，他若重返白宮，「讓美國再次偉大」（MAGA）主張將變得更加純粹，一切將都按照他的意願進行，即使他覺得有必要再攻擊民主，萬斯亦不會加以阻撓。不過，特朗普副手絕對「唔易做」，要承受巨大壓力，需要隨時向特朗普表忠，例如特朗普任總統時與時任副手彭斯原本關係緊密，但特朗普於2021年1月施壓彭斯推翻2020年總統選舉結果，兩人漸行漸遠，彭斯甚至表態今屆選舉不會支持特朗普。

在對外政策上，萬斯周一受訪時被問及俄烏戰事時，指特朗普將與俄羅斯及烏克蘭談判，以便盡快結束戰事，目的是為了讓美國能夠專注在中國問題上。他指，中國對美國而言是真正問題，國家卻因其他事務完全分心。在北京，中國外交部發言人林劍昨日回應稱，中方一向反對美國大選拿中國說事。