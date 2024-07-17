特朗普獲提名競選 副手為39歲參議員

遇刺後首現公眾場合 黨內夠票角逐總統 美國共和黨周一起一連四日在威斯康辛州密爾沃基市召開全國代表大會，上周六遇刺大難不死的前總統特朗普，在會上獲得足夠的黨代表人票數，正式獲提名為共和黨總統候選人，出戰今年11月舉行的總統選舉。大會同時通過特朗普選擇的副手、39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯為副總統候選人。特朗普當晚出席大會，是他遇刺受傷後首度在公眾場合現身。

特朗普遇刺後，黨內支持他的氣氛高漲，大會參加者多次高呼「戰鬥、戰鬥、戰鬥」，向特朗普致敬，現場的大螢幕亦展示「讓美國再次偉大」的標語。共和黨全國委員會主席沃特利（Michael Whatley）在開幕演說指：「我們必須作為一個政黨團結起來，必須作為一個國家團結起來，必須表現出與特朗普相同的力量和韌性，帶領美國走向更美好的未來。」但他表明，對和諧的呼籲並不適用於總統拜登和民主黨人。

明接受提名並發表演說 當特朗普的黨代表票數超越確認提名所需門檻時，會場的屏幕寫着「OVER THE TOP」（飛越巔峰），同時播放歌曲《Celebration》，黨代表跳舞並揮舞特朗普的標誌。在整個投票過程中，代表們在「讓美國再次偉大」的標語下鼓掌。特朗普將在明日接受提名，並發表演說。特朗普之後現身大會，可見他中槍的右耳用大塊紗布包紮。當他步入會場時，參加者不斷歡呼迎接，他揮手示好，然後走到座位，與同坐的名嘴塔克‧卡爾森等人問好，之後走到副手萬斯身邊。

特朗普在獲確認為總統候選人前，率先在社交網公布夥拍萬斯出戰。他指經過深思熟慮，以及考慮許多其他有才能者後，決定最能出任副總統一職的人是萬斯。他介紹萬斯是俄亥俄州參議員，曾在美國海軍陸戰隊服役，在科技和金融有成功事業。在選戰期間，他們將聚焦萬斯為之奮鬥的美國工人和農民。

萬斯表示，特朗普向他說：「我認為你是那個能以最好的方式幫助我的人，你可以助我執政，你可以幫助我獲勝。你可以在賓夕凡尼亞州、密西根州等中西部州份幫助我，我想我們必須去拯救這個國家。」萬斯說，通電話時他的7歲兒子在吵鬧，特朗普聽到後叫他兒子聽電話交談。萬斯稱：「一個剛死裏逃生的人花時間與我的兒子說話，這是我永不會忘記的時刻。」

北達科他州長或進內閣 美媒昨天引述消息指，特朗普上周曾與他的兒子唐納德與埃里克會面，兩人都極力推薦萬斯，最終促成這個選擇。另有報道指，萬斯是在特朗普公布決定前20分鐘才獲知會。在特朗普確定副手前，北達科他州州長伯古姆曾一度成為熱門副手人選，現時則可能成為內閣成員。他透露曾接到特朗普電話，對方稱呼他為「部長先生」。被問及是否對內閣職位感興趣時，伯古姆稱一切取決於特朗普是否獲勝，又指未來還有很多工作要做。本報綜合報道