門店張貼離職員工身份證號 茶飲品牌認衰：負責人停職

【本報綜合報道】內地一名女子近日在社交平台發文稱，自己從茶飲品牌「霸王茶姬」離職後，被店方張貼身份證號公示，引發關注。霸王茶姬周一回應指，涉事門店處理方式極不妥當，已要求門店立即撤銷公示，並與公司一起聯絡事主道歉和慰問，並對涉事門店負責人與區域管理負責人停職調查。

指不符合公司價值觀 「女子稱從霸王茶姬離職後被公示」一話題周一登上熱搜。女事主發文稱，自己從霸王茶姬離職後，除了被店方張貼身份證號公示，還表示上班時就被店長打壓。涉事門店為河南周口扶溝一峰廣場店，霸王茶姬官方微博發文稱高度關注事件，指涉事門店無權公示員工訊息，該內容也不符合公司價值觀。

霸王茶姬成立專項小組赴當地進行訊息和情況核實，深入調查了解，弄清事實後將向員工與外界公布相關情況。貼文又指，公司將加強對內部員工價值觀培訓，積極傾聽一線員工聲音，避免此類事件發生，同時就對員工與茶友帶來的影響深表歉意。