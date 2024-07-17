鐵騎士酒駕身亡 3友須賠15萬

【本報綜合報道】雲南省昆明市一名男子與5名朋友聚餐飲酒後，獨自駕駛電動單車回家，期間發生事故身亡，其家屬事後向5人索賠逾34萬元（人民幣‧下同，約36萬港元）。內媒周日報道，法院裁定其中3人合共需賠償14萬元（約15萬港元）。

案情指，死者劉東早前受友人羅娟邀請，與紀偉、紀林、郭×、李麗一起聚餐及唱歌，期間不斷喝酒，由傍晚6時許一直玩樂至翌日凌晨。他離開時以約時速45公里由西向東行駛，期間發生意外，經搶救無效後死亡。

法院：友人未有效勸酒 劉東親人其後入稟法院，主張各項損失共計164多萬元（約175萬港元），要求5人承擔兩成責任及精神損失費兩萬元（約2.14萬港元）。法院認為，死者作為完全民事行為能力人，在飲酒前應當預見飲酒有關行為會給自身帶來危險，其過度飲酒讓自己陷入危險狀態，應自行承擔九成責任，其友人未有效勸阻過量飲酒行為，需承擔剩餘一成責任。

由於該案損失共計140萬元（約150萬港元），羅娟、紀偉、紀林未盡合理注意義務，具有一定過錯，需共同承擔一成責任，其中羅娟承擔5.6萬元（約6萬港元），紀偉及紀林各承擔4.2萬（約4.5萬港元）。