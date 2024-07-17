長江流域入「七下八上」防汛關鍵期

【本報綜合報道】長江流域昨日進入「七下八上」防汛關鍵期，自上月18日長江中下游入梅以來，長江今年一號、二號洪水接踵而至。未來10天三峽水庫入庫將出現兩次較大漲水過程，為應對二號洪水、避免與一號洪水疊加，減輕長江中下游湖北、湖南、江西等省防洪壓力，根據水利部部署，長江委調度三峽水庫攔洪削峰，三峽樞紐九孔洩洪。

三峽每秒4.3萬立方米出庫流量

長江防總常務副總指揮、長江委主任劉冬順周一主持每日會商，啟動防汛關鍵期工作機制，滾動研究洪水防禦措施。長江下游控制站安徽大通站當日早上退至警戒水位以下，長江一號洪水影響趨於結束，但強降雨在長江上游持續，未來10天中下游監利至漢口江段水位將緩漲至警戒水位。會商決定三峽水庫繼續維持每秒4.3萬立方米出庫流量，金沙江流域梯級水庫繼續配合攔蓄，盡快降低三峽水庫水位，按雨水情發展和流域防洪形勢調整。