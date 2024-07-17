中方否認於塔吉克建基地

中國駐塔吉克斯坦大使館周一發聲明，指中國在塔吉克斯坦領土建有軍事基地的消息沒有根據。中方聲明指，某些媒體散布的關於中國在塔吉克斯坦領土建有軍事基地的消息沒有根據，需要補充說明的是，這一問題也不在中塔談判議程之中。（綜合報道）