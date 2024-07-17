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泰延長93地免簽停留時間
泰國政府宣布，周一延長包括中國（包含港澳台）在內的93個國家和地區的遊客、商務人士和短期工作者免簽入境停留時間，單次停留不超過60日，此前的單次逗留期限為30日。中國與泰國今年3月1日，互免持普通護照人員簽證協定正式生效。（綜合報道）
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