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台將於金門離島實彈演練
台軍漢光40號演習下周一展開，台國防部昨首次發布大陸公務船動態，而在台海最前線的金門離島將率先於周五實施地面武器射擊。另據報周六將有約150名大陸人士赴金門參加金廈泳渡活動，包括約20官員。（綜合報道）
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