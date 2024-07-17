上海美國商會：外國在華投資須謹慎

鄭藝表示，中國正進入一個不同時代，經濟更成熟，規模非常大，但指望其繼續保持兩位數增長不現實，企業需適應這個新常態。他指出，現在中國投資不再容易，其他國家和市場增長速度更快，再加上中國國內競爭激烈，因此企業變得更挑剔。中國歐盟商會主席彥辭也有同感，稱投資者需更多保證，外國直接投資才會增加，中國要恢復人們對這個曾是投資首選地的國家的信心和可靠性。

報道引述歐盟商會的年度商業信心調查發現，將中國列為當前和未來投資首選目的地的會員比例降至歷史最低水平，分別為15%和12%。調查發現，企業正將原本投向中國的投資，轉向被認為更可預測、可靠和透明的其他市場。彥辭補充，中國仍是必須參與的大市場，雖然中國政府近期宣布的政策措施和簽證變化值得歡迎，但必須得到徹底落實。鄭藝認為，隨着中國經濟增長放緩和市場飽和，尤其是在新能源等領域，未來幾年將出現一個整合期。