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聯培博士生感激學校器重
中國山東省濟南市西湖大學一名李姓女學生成績優異，學士學位畢業後跳過碩士課程，直接攻讀博士，更成為母校與浙江大學的聯培博士生。她近日收到兩份錄取通知書，附上的禮盒重達2.5公斤，未能通過空運安檢，只能靠其他方式運送。她周日終於拿到禮物，除感激學校的器重之餘，亦期待在新的學習階段能學有所成。
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