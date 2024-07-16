傑青辦慈善機構 與青年未來緊扣

創安全社區氛圍 助解決失業問題 澳洲維多利亞省西摩一名男子5年前創辦了一項教導青少年溜滑板的項目，廣受社區歡迎，隨後更成立慈善機構。他今年初還在社區內增設咖啡廳、滑板店、印刷舖和室內滑板場，為年輕人提供更多就業培訓機會。他近日代表當地入選2024年度澳洲青年獎，計劃未來將機構規模擴展至全國。

5年前辦滑板課程受歡迎 謝里登（Jayden Sheridan）希望能創造一個安全的社區氛圍，並協助年輕人解決失業問題。他認為很多年輕人缺乏自信，對前路感到迷茫，加上缺乏關係網，初出社會找工作更會倍感壓力。機構提供酒店、零售、印刷製作、設計、教學等工作機會，讓他們吸取不同技能和經驗，待日後學以致用。

在娛樂方面，除了滑板課程外，謝里登還會定期為學生上學前供應早餐，以及舉辦遊戲活動。每當學生們對一些事情感到厭倦時，可先將它拋諸腦後，到機構放鬆一番。

18歲的佩卡姆（Skye Peckham）最近和母親搬到西摩，加入該機構擔任咖啡師。她指咖啡廳工作氛圍輕鬆，同事亦很隨和，相比起過去找工作時的巨大壓力感，她能在該份工作尋獲歸屬感。她認為機構不僅提供就業機會，更創造了一個所有社區居民都能享用的無障礙空間。本報綜合報道