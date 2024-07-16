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法國國慶閱兵逾4000軍人參與
共有4,000多名法國軍人參與閱兵。
【本報綜合報道】法國巴黎周日舉行一年一度的國慶閱兵儀式。由於部分地點搭建巴黎奧運臨時比賽看台，今年閱兵由過往的香榭麗舍大道，改在福煦大街舉行。
閱兵主題包括紀念諾曼第登陸80周年及迎接巴黎奧運，共有4,000多名法國軍人、162匹戰馬及67架飛機參與閱兵。
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