兩岸國際

法國國慶閱兵逾4000軍人參與

共有4,000多名法國軍人參與閱兵。 共有4,000多名法國軍人參與閱兵。
共有4,000多名法國軍人參與閱兵。
【本報綜合報道】法國巴黎周日舉行一年一度的國慶閱兵儀式。由於部分地點搭建巴黎奧運臨時比賽看台，今年閱兵由過往的香榭麗舍大道，改在福煦大街舉行。
閱兵主題包括紀念諾曼第登陸80周年及迎接巴黎奧運，共有4,000多名法國軍人、162匹戰馬及67架飛機參與閱兵。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc