中國女泰失蹤料遇害 疑兇澳門落網移交公安

兗瑞敏

中國籍女子兗瑞敏（Yan Ruimin，音譯，38歲）日前在泰國失蹤，懷疑已遇害及肢解。曼谷警方周日交代調查最新進展，已排除勒索動機，目前重點關注是否涉及感情衝突和盜竊財產意圖。澳門執法部門昨日表示，調查一宗假冒名錶典當案件期間，拘捕案中疑兇並移交公安跟進。

曼谷警排除勒索動機 兗瑞敏的家屬表示，知悉泰國警方目前對案件動機的判斷，在泰國的親人周日已回國，正等待與當地警方進一步溝通結果，暫未定何時再去泰國。曼谷警方稱，與死者家屬溝通後，發現此前通報的勒索電話是有誤會，第一次提到「要錢」的是兗瑞敏在泰國的朋友，對方因懷疑事件屬綁架，因此建議家屬準備100萬元人民幣（約108萬港元）贖金。

疑兇典當假錶被發現 另有一通泰國電話打給在芭堤雅幫助家屬報警的人，聲稱要了解當事人的訊息，需要付出30萬人民幣（約32.4萬港元），家屬後來撥打卻無法接通。至於外間指兗瑞敏疑與華籍疑兇馬彥清（Ma Yanqing，音譯）相識，家屬指馬彥清護照顯示出生地為安徽，但警方稱其籍貫為江西贛州，而他還有另一個國家的護照。此前兗瑞敏家屬從未聽說過馬彥清，不清楚二人的關係，也沒聽兗瑞敏的朋友提起馬彥清。

涉案馬姓疑兇上周三涉嫌在澳門中區某當舖典當假手錶，被職員發現後報警。執法人員接手跟進後，於氹仔客運碼頭成功截獲準備前往香港的疑犯。調查案件期間，執法人員收到公安通知，指日前在泰國涉嫌殺害並肢解一名中國女子的嫌疑人可能藏身於澳門。經身份資料對比後，證實為涉案馬姓疑兇，目前案件已移交公安處理。

兗瑞敏6月底獨自前往泰國，7月1日與馬彥清見面後失蹤，泰國警方後來在馬彥清租賃車輛和住宿房間中檢測出大量清洗後的血漬，上周六警方在北柳府發現一條疑屬於兗瑞敏的人腿。馬彥清本月3日從泰國抵達香港，其後有人利用兗瑞敏的微信支付在澳門消費。本報綜合報道