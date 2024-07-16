北韓黨會議 重點討論幹部紀律

【本報綜合報道】北韓各級勞動黨委員會和內閣部門上周五至周日，召開勞動黨全體會議擴大會議，討論黨中央委員會八屆十中全會決定的落實方案。值得關注的是，各地黨委員會和內閣會議都把幹部紀律作風建設列為重點議題，強調黨員幹部要從根本轉變工作模式和風格。

強調從根本轉變工作模式

各級黨委員會委員和候補委員在會上總結了上半年的工作成果與經驗教訓，討論了下半年達成年度重要目標的方案，與會者一致通過了確保全國各地、各部門和單位全面貫徹黨中央決定的補充決定書。內閣黨委員會全會擴大會議基於上月的八屆十中全會指南，討論了內閣黨委員會引領內閣及國家經濟指導機關堅持落實政策課題的方案，並通過了補充決定書。