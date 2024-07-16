特勤局：槍手埋伏屋頂不屬負責範圍

特勤局傳訊總監古格利米（Anthony Gugliemi）表示，特勤局只負責保護特朗普競選活動場地的安全，槍手埋伏的工廠建築物屋頂不屬於特勤局保護範圍，而是由當地警方負責保護和巡邏以作支援。特勤局亦承認會靠地方執法部門處理活動的保安工作，這是常規做法。

居民稱未曾見執法人員視察

此外，巴特勒縣戰術小組上周六派出6名警員參與特勤局的反擊小組，即全副武裝掩護特朗普離開現場的武裝人員，當中只有兩人是隸屬特勤局。而特勤局的兩人狙擊手小組，亦由當地警方派出的兩名狙擊手支援。州警證實會在有重要政府官員到訪時支援特勤局，警方會滿足特勤局的要求，但最終都是由特勤局主導保安事宜。不過，在涉事工廠建築附近的居民稱在集會前或當日都沒有執法人員前來視察，亦無人聯絡過他們。