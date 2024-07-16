國會啟動調查 眾議院長促民主黨減針對特朗普

【本報綜合報道】特朗普在造勢活動遭公然行刺，參眾兩院的議員要求調查保安是否有漏洞。兩院多個委員會已啟動調查，傳召特勤局局長奇特爾作供，以及向相關部門索取文件。眾議院議長約翰遜周日要求民主黨議員，淡化特朗普當選總統等同民主終結的論調。

共和黨代表大會將加強保安 共和、民主兩黨的國會議員都質疑槍手是如何開槍刺殺接受特勤局保護的特朗普，眾議院監督委員會已要求奇特爾下周一出席聽證會。國土安全委員會則索取特朗普造勢活動的保安安排文件、詳情等。參議院國土安全及政府事務委員會亦宣布會展開調查。眾議院警衞官周日與共和黨眾議員開會時指，共和黨全國代表大會保安將加強，議員們也可以請求提升在選區的保安。

約翰遜與兩黨眾議員通電話，籲為情況降溫，又要求民主黨人緩和關於特朗普的言詞。多名議員對特勤局的表現有疑慮，質疑為何無法阻止槍手行兇，要求問責。知情人士指，待共和黨大會結束後，國會將啟動更多調查。