拜登：政治屬和平辯論領域 用投票非子彈解分歧

下令獨立審查 特朗普獲更高級別保安 美國總統拜登周日下午在白宮，就前總統特朗普在賓夕凡尼亞州遇刺受傷一事發表全國演說。拜登指已下令獨立審查事件，要求特勤局檢討所有保安措施。他表示，特朗普已獲得更高級別的安全保障，指示特勤局動用一切資源確保特朗普受保護。拜登強調，政治應該是和平辯論領域，必須用投票而非子彈解決分歧。

拜登的演說長約6分鐘，他稱目前知道槍手身份，但尚沒有關於槍手動機的任何資訊。他敦促公眾不要對槍手的動機或隸屬關係作假設，而是讓聯邦調查局（FBI）和合作機構完成工作。他指示徹底和迅速調查工作，調查人員將擁有完成工作所需的一切資源。獨立審查將評估槍擊當時情況，之後會公布結論。

拜登又稱，已要求特勤局審查昨日起在威斯康辛州密爾瓦基舉行共和黨全國代表大會的所有安全措施。他譴責暗殺企圖違背美國作為國家所代表的一切，不是美國的本質，美國人不能允許這種情況發生，團結是最難以實現的目標，國民應在大分裂時期團結一致。

拜登指，美國的政治言論已變得非常激烈，是時候讓它冷靜下來。他很感恩特朗普沒有受重傷，並對在事件中身亡的50歲集會觀眾孔佩拉托雷（Corey Comperatore）表示哀悼。他還說，今次暗殺特朗普未遂是一系列政治暴力的最新一宗，包括2021年1月6日發生國會暴動，還有被挫敗的綁架密歇根州州長惠特默陰謀，不能讓暴力行為正常化，改變美國的權力應該永遠掌握在人民手中，而不是掌握在潛在刺客手上。

特朗普被喻為「天選之人」 適逢周日是基督教主日崇拜日，多間大型教會的牧師向信眾布道時讚訟上帝讓特朗普逃過一劫，更形容特朗普是「天選之人」。民調專家認為，特朗普遇刺事件令共和黨人獲得激發，在11月大選集體投票，相反拜登的支持者士氣低落。共和黨民調專家倫茨（Frank Luntz）分析，特朗普遇刺對投票率造成一至兩個百分點的差距，足以左右搖擺州份以至整場選舉結果。由於事發地賓夕凡尼亞州正正是搖擺州份，投票率的影響將最為明顯。

本報綜合報道