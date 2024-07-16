落機再振臂 特朗普稱重寫演詞

特朗普將於共和黨大會上接受提名為總統候選人，並發表演說。他希望利用遇刺的這個歷史時刻團結國家，周四的講話將會極出色，即使沒有發生行刺事件，這都會是最出色的演說之一，原本主要針對拜登的政策，但現在需要一份新講稿了。他原本想透過演說鼓動支持者，現時會改為表明他遇刺已完全改變競選活動，共和、民主兩黨都明白此情況。

抵威斯康辛州密爾沃基

特朗普中槍後由特勤人員包圍保護下台，他血流披臉仍然叫停特勤向群眾舉拳振臂高呼三聲「戰鬥」，成為經典一刻。他憶述當時站起來後見到群眾沒有離開，只覺得自己要告訴人們他本人和國家都會無事，所以決定振臂展示「美國繼續前行，我們是強大的」，「我知道世界在看，歷史會作出批判，我知道我要讓他們知道我們無事」。特朗普抵達威斯康辛州密爾沃基，落機時再次舉拳振臂。