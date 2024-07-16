共和黨大會開幕 副總統人選快揭盅

【本報綜合報道】美國共和黨全國代表大會昨日開始，一連4天在威斯康辛州密爾沃基舉行，預計超過2,400名黨內代表出席，大會將正式提名日前遇刺險死的特朗普，代表共和黨出戰今年11月的總統選舉。多位黨內重量級人物將發表演講，預計特朗普會公布副總統人選。

共和黨全國代表大會在NBA球隊密爾沃基公鹿主場館第一服務廣場（Fiserv Forum）舉行，場館內裝飾已準備就緒。演講名單顯示，前國務卿蓬佩奧、佛羅里達州州長德桑蒂斯、佛州參議員魯比奧、眾議院議長約翰遜，以及多位共和黨金主、特朗普的家人和朋友將發表主題演講。演講名單不包括涉及2021年1月6日國會山莊暴動案的特朗普支持者。

黑莉臨時決定演講 屆時，共和黨代表會正式提名總統候選人，並投票通過黨綱。由於特朗普幾乎篤定獲得提名，議程預計主要是闡述該黨的國家願景激勵選民，並讓黨內生力軍介紹自己。

特朗普將在周四發表壓軸演講，副總統人選演講定於明天。遇刺案發生後，特朗普的黨內初選對手黑莉（Nikki Haley）臨時決定今日發表講話。