前消防隊長 捨命護妻女

【本報綜合報道】特朗普上周六在賓夕凡尼亞州的競選集會遭槍擊，右耳受傷。一名參加集會的男子中槍死亡，另有兩名年齡57及74歲的傷者情況穩定。賓夕凡尼亞州州長夏皮羅證實，死者是50歲的前消防隊長孔佩拉托雷（Corey Comperatore）。

孔佩拉托雷曾任賓夕凡尼亞州布法羅鎮志願消防隊隊長，槍擊後不久有人目擊一名傷者頭部中槍，在現場的一名急症室醫生為他搶救，估計他就是孔佩拉托雷。夏皮羅指，孔佩拉托雷是特朗普的忠實支持者，對出席集會感興奮，當時用身體保護太太及女兒而中彈喪生，孔佩拉托雷每周日都去教堂，熱愛社區尤其愛家人。夏皮羅強調，政治分歧永遠不能透過暴力解決。

家人網上發文指英雄 死者家人在社交網發文悼念，孔佩拉托雷的姊姊謝弗（Dawn Comperatore Schafer）指是弟弟保護女兒的英雄。孔佩拉托雷捨命相救的女兒阿利森（Allyson Comperatore）亦發布父親生前照片，形容他是現實中的超級英雄，愛家人愛到足以捨身擋子彈。鄰居阿基里斯（Matt Achilles）提到，自己之前住院時獲孔佩拉托雷捐款，路過時他總是揮手打招呼，「儘管我們政治觀點不同，也不妨礙他成為好朋友和好鄰居。」