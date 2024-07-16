刺殺特朗普失敗 槍手欺凌中長大

克魯克斯已於前年高中畢業 。

昔日數學資優生 愛射擊但未能入校隊 美國前總統特朗普上周六險成槍下亡魂，槍手克魯克斯隨即由特勤局狙擊手擊斃。克魯克斯的背景資料逐漸曝光，他高中時曾是數學資優生，但在學校常受針對欺凌，並不適應校園生活。聯邦調查局（FBI）稱克魯克斯是單獨犯案，循本土恐怖主義及刺殺前總統未遂方向調查，調查人員未發現他有精神問題。

網傳片揭校內生活不快 高中同學科勒表示，聽聞克魯克斯是醒目的人，認為發生今次事件難以置信。他又指曾在學校走廊跟克魯克斯碰面，對方臉上沒有表情，午膳時總是獨自一人，並且被其他學生嘲笑他的狩獵裝束。網上流出片段顯示，一身黑衣裝束、疑似克魯克斯的男子在校園內情緒激動向他人咆哮說「別來煩我！」，多人舉起手機拍攝。克魯克斯前年從巴特勒公園高中畢業，因數學和科學成績優異獲得500美元（約3,900港元）獎學金。

克魯克斯是一家名為克林爾頓運動員俱樂部的槍會成員，他高中時希望加入射擊校隊但不成功。前學生墨菲憶述，射擊隊使用安許茨單發步槍，配備瞄準鏡及點22口徑彈藥。射擊場長15米、闊6.4米。克魯克斯槍法差勁，偏離目標近6.1米，在射擊校隊只待了一天便離開。克魯克斯的表現引起射擊校隊教練關注，克魯克斯私下曾說了一些有關射擊校隊的不當笑話。

事發前任職養老院助理 巴特勒公園高中前社工描述，克魯克斯安靜，有禮貌及不願與人交往，朋友不多。克魯克斯很少找學校社工，因為他並非那種需要幫助的學生。克魯克斯高中期間曾在資產管理公司貝萊德（BlackRock）的廣告出鏡，貝萊德指克魯克斯是隨同教師出鏡並未取酬，有關廣告已下架。

法庭資料顯示，克魯克斯沒有犯罪紀錄。事發時他在百多米外開槍打中特朗普的耳朵，曾令外界猜測他是否有軍事背景，美國國防部指他從未服役。克魯克斯案發時在一家養老院受僱任膳食助理，養老院對克魯克斯參與槍擊感到震驚與悲傷，聘用他時曾展開背景審查。

FBI指不涉外國恐怖主義 FBI封鎖克魯克斯的住所調查，並取得他的手機解碼，已獲得逾2,600條線索。目前未有證據顯示他與外國恐怖主義組織有關，之前亦不屬於執法機構的監控名單。法醫分析現場音頻後認為，前3槍可能來自第一款武器，接下來5槍或來自第二款武器，最後的聲脈衝可能由第三款武器發出。音頻分析證實，槍手距離特朗普身處的講台約110至120米，與傳媒推算的不足150米相近，是特勤局界定的安全範圍外。本報綜合報道