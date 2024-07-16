酒商直播賣假軍區特供酒 7人被捕

有消費者本年4月在成都一家酒業公司的直播間，以2,050元（約2,227港元）買了6瓶550毫升「軍區特供酒」。消費者懷疑買到假貨後，向成都市場監管部門舉報投訴。事實上特供酒早就明令禁止，成都市市場監管執法總隊食品經營支隊高度重視事件，先後3次召開案件討論會並詳細調查，會同成都公安部門、成都雙流區市場監管局等突擊檢查，檢獲1.3萬餘瓶白酒，案件其後移交公安部門立案調查。

成都市市場監管執法總隊食品經營支隊配合成都公安部門，先後奔赴安徽阜陽、四川瀘州等地調查。經調查，陳姓、林姓疑犯等人以營利為目的，從瀘州兩間酒業公司採購2019年至2022年期間釀造的基酒，再委託包裝公司及玻璃製品公司生產標註有「軍區專用」的酒瓶及外包裝圖紙，以冒充特供酒，通過網絡銷售至安徽、河北、山東等多個省份。