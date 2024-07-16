還款萬元大部分一角幣 銀行點算3小時耗費

成都男不滿被法院勒令冚債 消極對抗另罰2173元 四川省成都市一名男子早前遭強制執行還款義務，卻湊了3大袋一角硬幣和零散紙幣到龍泉驛區法院交錢，結果法院與銀行職員耗費近3小時清點。法院周日裁定男子消極對抗執行，再罰款2,000元（人民幣‧下同，約2,173港元）。

萬姓男子去年9月未能履行生效法律文書確定的義務，申請執行人於是向法院申請強制執行，後雙方達成執行和解，但萬男一直未履行。申請執行人於本年3月申請恢復執行，經執行法官多次調解，以萬男一次過付款兩萬元（約2.17萬港元）了結此案。但萬男表示只能付一萬元（約1.09萬港元），另一半餘款要兩天後拿到法院。

10餘人清點 逾1500元未能兌換 兩天後萬男攜帶兩萬餘枚一角硬幣及大量零散紙幣抵達法院，履行和解協議。因清點難度大，無法核實金額，案件陷入僵局。當天下午，執行法官聯繫成都龍泉驛稠州村鎮銀行，並帶萬男前往兌換。執行團隊審輔人員及銀行職員共10餘人經過一輪點算，共計兌換8,489元（約9,220港元）紙幣，餘下1,400多元（約1,520港元）硬幣因污損未能兌換。

法院認定萬男消極對抗執行，無合理解釋下使用大量硬幣支付案款，消極對抗執行工作的行為已經嚴重影響執行工作，浪費司法資源。鑑於萬男積極還清剩餘款項，且深刻意識到自己錯誤，法院依照相關決定作出處罰決定。法院呼籲當事人理解並配合法院執行工作，按時履行還款義務。如果有類似故意妨礙執行或實施惡意履行行為的，法院可以根據情節輕重予以罰款、拘留，構成犯罪的，依法追究刑事責任。本報綜合報道